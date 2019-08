Ervaring met hoge bergen straks verplicht bij beklimming Mount Everest

De Nepalese overheid gaat hoogstwaarschijnlijk strengere regels invoeren voor beklimmingen van de Mount Everest. Een speciaal comité dat is gevormd na de vele doden die afgelopen klimseizoen vielen, adviseert de nieuwe regels die naar verwachting per volgend klimseizoen ingaan.

Om straks nog een vergunning te krijgen voor 's werelds hoogste berg (8848 meter), moeten bergbeklimmers bewijzen dat ze eerder een berg van tenminste 6500 meter hebben beklommen. Bergen van die hoogte liggen enkel in Azië en Zuid-Amerika. Ter vergelijking: de Mont Blanc is 4810 meter.

Verder moet iedere klimmer een goede gids hebben en een verzekering die ook een eventuele redding dekt. Ook blijft staan dat een bewijs van goede gezondheid moet worden overlegd. Dat laatste is, samen met een kopie van het paspoort, nu nog de enige eis die wordt gesteld aan klimmers.

Te veel vergunningen

Het comité dat de veranderingen voorstelt is opgezet nadat de Nepalese overheid veel kritiek kreeg. In mei overleden elf bergbeklimmers in een poging de top van de Mount Everest te bereiken. Volgens critici waren er veel te veel vergunningen verstrekt, wat leidde tot enorme drukte op sommige delen van de berg.

Berucht is inmiddels de (bovenstaande) foto van een lange rij wachtende klimmers. Dat wachten is erg gevaarlijk, de klimmers hebben maar een beperkte hoeveelheid zuurstof bij zich en er is kans op hoogteziekte en bevriezing. Ook het toelaten van onervaren alpinisten werd de Nepalese overheid aangerekend.