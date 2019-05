Tiende dode alpinist op drukke flanken Mount Everest

Vandaag is opnieuw een dode gevallen hoog op de hellingen van de Mount Everest. De Britse alpinist is het tiende dodelijke slachtoffer van dit klimseizoen op de hoogste berg ter wereld. Het ongebruikelijk hoge dodental wordt in verband gebracht met het grote aantal mensen dat in mei een vergunning heeft gekregen om de berg te beklimmen.

Vorig jaar kwamen in totaal vijf mensen om op de Everest.

De Brit bereikte vanmorgen zeer vroeg de top op 8848 meter en werd ziek tijdens de afdaling. Volgens de organisator van zijn expeditie stierf de man op 150 meter onder de top. Een dag eerder stierf een Ierse alpinist aan de Tibetaanse kant van de berg, ook kort na het bereiken van de top. De andere alpinisten voor wie de tocht fataal afliep, kwamen uit de VS, India, Nepal en Oostenrijk.

Veel te druk

De autoriteiten in Nepal zijn bekritiseerd voor het verlenen van 381 klimvergunningen, dit voorjaar. Voor elke vergunning int de staat 9000 euro. In mei zijn de weersomstandigheden gunstig voor klimmers. Op een foto die afgelopen woensdag werd gemaakt, is een lange rij bergbeklimmers te zien, die hun beurt moeten afwachten voor het bereiken van de top.

Die lange wachttijd is riskant; de bergbeklimmers kunnen getroffen worden door hoogteziekte en bevriezing en hun zuurstofvoorraad is er niet op berekend.