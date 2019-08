Eigenaar houdt controversieel forum 8chan nog tijdlang offline

Het controversiële internetforum 8chan, waar radicale en extremistische ideeën worden gedeeld, blijft nog een tijd offline. Eigenaar Jim Watkins zegt op YouTube dat hij zijn site vrijwillig uit de lucht houdt, totdat hij heeft gepraat met leden van het Huis van Afgevaardigden. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.

Volgens Watkins is 8chan al ruim een week vrijwillig offline, nadat de bescherming tegen DDoS-aanvallen werd gestopt. Hij wil het Amerikaanse Congres duidelijk maken dat hij en zijn site niets met het "idiote geweld" van de afgelopen tijd te maken hebben. Hij verwijst daarmee naar de aanslagen in El Paso en Dayton waar 31 mensen omkwamen nadat schutters het vuur hadden geopend op mensen.

Manifesten

De rechts-extremistische nationalist Patrick Crusius plaatste een manifest op 8chan voordat hij de aanslag in El Paso pleegde. De man die het vuur opende in een moskee in Noorwegen postte online zijn nazi-sympathieën op forum Endchan. The New York Times meldde per abuis dat zijn opmerkingen op 8chan stonden, maar zette dat later recht.

Watkins is er niet van overtuigd dat het een fout was en noemt het een lastercampagne van de media tegen zijn site. In het filmpje biedt hij verder zijn condoleances aan voor de aanslag in Noorwegen en zegt Watkins dat hij hoopt dat mensen hem niet de schuld van het geweld zullen geven.

Over 8chan is sinds de aanslag in Christchurch veel te doen. Op het politieke subforum jutten gebruikers elkaar met memes op om aanslagen te plegen. Zo gaat het bijvoorbeeld soms over de 'highscore', het aantal doden bij een aanslag.