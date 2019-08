Dader aanslag Noorse moskee postte online zijn nazi-sympathieën

Na de aanslag werd een dode vrouw gevonden in het appartement van de verdachte. Wie de vrouw is en wat er gebeurd is, wilde de politie niet zeggen. Wel was de vrouw een "hechte relatie" van de verdachte. De politie verdenkt de man van moord. Hij is nog niet ondervraagd.

Endchan

Voor de aanslag zou de man zijn daad hebben aangekondigd op het kleine onlineforum endchan. Hij wilde de aanslag ook livestreamen op Facebook, maar dat lukte niet. De man zei geïnspireerd te zijn door de dader van de racistische aanslag op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij 51 doden vielen. Die plaatste zijn extreemrechtse manifest op het vergelijkbare forum 8chan, dat bekendstaat als een "beerput van haat".

Ook de dader van de racistische aanslag in El Paso vorig weekend (22 doden) plaatste zijn extreemrechtse manifest op 8chan. Die site ging daarna offline, omdat de bedrijven die de site in de lucht hielden er niet meer mee wilden samenwerken. Verwacht werd dat de gebruikers naar andere, vergelijkbare platforms zouden gaan. Endchan is inmiddels ook offline.