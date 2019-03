Christchurch-terrorist wist hoe hij de maximale aandacht zou krijgen

In de 17 minuten durende video van de aanslag zegt de schutter ook: "Onthoud mensen: abonneer je op PewDiePie." Ook die verwijzing naar die populaire YouTuber is een internetgrapje. Maar het had ook als effect dat PewDiePie zich meteen distantieerde van de video - en daarmee tegelijkertijd zijn miljoenenpubliek wees op het bestaan ervan.

Fitnessinstructeur

Ondanks de pogingen van Tarrant om verwarring te zaaien, is er inmiddels steeds meer over zijn privéleven bekend. Zo is hij in het verleden fitnessinstructeur geweest, melden Australische media. Zijn voormalige baas zegt dat hij van 2009 tot 2011 heeft gewerkt in de fitnessschool in Grafton. Deze stad in de buurt van Brisbane zou jarenlang zijn woonplaats zijn geweest.

Naar eigen zeggen kwam de Australiër uit een arbeidersgezin. De oud-werkgever claimt dat Tarrant een goede en toegewijde instructeur was. Hij zou geregeld op vrijwillige basis kinderen fitnesslessen hebben gegeven. "Ik denk dat er iets aan hem veranderd moet zijn in de jaren dat hij op reis was", zegt de eigenaar van de fitnessschool.

Volgens The New Zealand Herald overleed Tarrants vader in 2010 aan kanker. Daarna is hij jarenlang op wereldreis gegaan. Onder meer in Europa, Zuidoost en Oost-Azië. Mogelijk is hij tijdens zijn reis geradicaliseerd.