Extremistisch forum 8chan weet nog geen nieuwe DDoS-beschermer te vinden

8chan heeft om online te blijven bescherming tegen DDoS-aanvallen nodig. Omdat er op het forum regelmatig extremistische of nazistische berichten rondgaan, wordt het continu aangevallen. CloudFlare zorgde ervoor dat deze aanvallen werden afgeslagen.

Maar het bedrijf vond dat het dit werk niet meer kon doen nadat de site dit weekend weer werd gebruikt om een manifest van een aanslagpleger te verspreiden. Sinds maandagochtend Nederlandse tijd stopte de bescherming daarom.

'Extreem liberaal gebruikersbeleid'

In eerste instantie leek 8chan al snel een nieuw bedrijf te hebben gevonden dat hen wilde beschermen: BitMitigate. Dat bedrijf schrijft op zijn site een "extreem liberaal" gebruikersbeleid te hebben en "zolang als het legaal" is dienstverlening aan te bieden en pas hiermee te stoppen bij een "definitief gerechtelijk bevel".

De klantrelatie was van korte duur. BitMitigate bleek voor zijn dienstverlening servers bij een ander bedrijf te huren. En die was niet gediend van deze zet. Vervolgens besloot het eigen moederbedrijf van BitMitigate dat het 8chan niet meer als klant wilde hebben. In een verklaring schrijft het bedrijf dat dit komt door de "zorg over inadequate handhaving en de grote kans op gewelddadige radicalisering op het platform".

De toekomst van 8chan is hiermee ongewis. De beheerder van de site zegt dat er hard wordt gewerkt aan het versterken van 8chan's capaciteit, maar de vraag is wanneer dat lukt en of ze dan wel langere tijd online kunnen blijven. Gebruikers van het forum zijn ondertussen al overgestapt op alternatieven, zoals tegenhanger 4chan (de originele bedenker van 8chan vond dat dit forum te strenge regels had, waarna hij 8chan oprichtte).

Bijeenkomst Witte Huis

Morgen organiseert het Witte Huis een bijeenkomst om met techbedrijven te praten over gewelddadig extremisme online. Het is onduidelijk welke partijen zullen zijn vertegenwoordigd en het is al helemaal de vraag of 8chan een vertegenwoordiger zal sturen. De eigenaar van de site, Jim Watkins, woont op de Filipijnen. Het Huis van Afgevaardigden heeft hem gevraagd om te verschijnen op een hoorzitting, waarop hij antwoordde alleen telefonisch bereikbaar te zijn.