Demonstranten en politie lijnrecht tegenover elkaar op vliegveld Hongkong

Andere beelden tonen hoe een man in een blauwe polo op een stoel is vastgebonden met tiewraps. Later ligt hij gewond op de grond en wordt hij afgevoerd door medisch personeel. De demonstranten zouden elkaar ervan verdenken undercoveragenten te zijn.

Door de chaotische situatie zijn voor de tweede dag op rij alle vluchten geannuleerd op een van de drukste luchthavens ter wereld.

Volgens Van Pinxteren is het lastig in te schatten of de conflicten op het vliegveld verder zullen escaleren, bijvoorbeeld als de politie overgaat tot ontruiming van het vliegveld. Eerder kreeg de Hongkongse politie al kritiek vanwege het gebruik van traangas en geweld.

De demonstranten eisen democratische hervormingen, een einde aan de toenemende Chinese invloed en het opstappen van de leider, Carrie Lam.

Lam gaf vandaag nog een persconferentie. Daarin zei ze dat haar stad in paniek en chaos verkeert. "Willen we Hongkong in de afgrond duwen en het aan stukken geslagen zien worden?", zei ze.

'Chinese dreiging steeds reëler'

Volgens correspondent Van Pinxteren kon Lam nog maar net haar tranen bedwingen. "Ze poogt met haar woorden misschien te voorkomen dat Peking gaat ingrijpen. Want dat is de grote dreiging die de hele tijd op de achtergrond speelt. En die dreiging wordt steeds reëler."

China zei eerder al dat "radicale demonstranten" de regels overtreden als het gaat om het 'één land, twee systemen'-stelsel. Onlangs hield het land vlak bij de grens met Hongkong nog een paramilitaire oefening. "Via de Chinese media zijn daarvan beelden verspreid", zei Van Pinxteren. "Ze geven ermee aan: als we willen ingrijpen, kunnen we dat en staan we vlak om de hoek."

Sinds juni zijn er protesten in Hongkong. Die begonnen met een opstand tegen een uitleveringswet. Demonstranten zagen de wet, die inmiddels voor onbepaalde tijd is uitgesteld, als poging van China meer grip te krijgen op Hongkong.

In 1997 werd de voormalig Britse kroonkolonie overgedragen aan China. Wel werd daarbij afgesproken dat de regio een bijzondere status kreeg, met eigen wetten en een eigen politiek systeem.

Hoe zit het ook al weer met de protesten in Hongkong? We leggen het uit in deze video: