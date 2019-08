Weer alle vluchten geannuleerd op luchthaven Hongkong

Hongkong verkeert volgens Lam in paniek en chaos. "Kijk even naar onze stad, ons thuis", zei ze eerder vandaag op een persconferentie. "Willen we Hongkong in de afgrond duwen en het aan stukken geslagen zien worden?" Ze weigert op te stappen in de grootste crisis van de stad in decennia.

Chinese leger paraat

China regeert de stad onder het principe "een stad, twee systemen", waardoor Hongkong beperkte autonomie en vrijheid geniet. Critici zeggen dat de invloed van China steeds meer toeneemt en de vrijheid van de stad wordt ingeperkt.

Peking vergelijkt de protesten met terrorisme. Het land houdt vlak bij de grens een paramilitaire oefening. "Via de Chinese media zijn daarvan beelden verspreid", zegt correspondent Garrie van Pinxteren. "Ze geven ermee aan: als we willen ingrijpen, kunnen we dat en staan we vlak om de hoek."

Van Pinxteren verwacht dat Peking, mocht het zover komen, eerst Hongkong zal laten vragen om militaire steun. Hoewel Hongkong een zekere mate van autonomie heeft ten opzichte van het Chinese vasteland, meent Peking volgens haar het recht te hebben desnoods in te grijpen.

Op sociale media is deze video te zien van een stoet militaire vrachtwagens in Shenzhen, een Chinese stad vlak bij Hongkong: