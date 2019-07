China: demonstranten Hongkong overtreden 'één land, twee systemen'-regels

Ook was er kritiek op het optreden van de politie. Agenten zouden bij het treinstation zijn weggelopen toen de demonstranten werden aangevallen en ze sloten hun kantoren.

Volgens politiebaas Stephen Lo was dat uit veiligheidsoverwegingen, omdat zijn manschappen zwaar in de minderheid waren; ze waren op andere plekken in de stad ingezet.

Oplopende spanning

De protesten in Hongkong duren nu al zeven weken en begonnen met een opstand tegen omstreden uitleveringswet, die regeringsleider Lam inmiddels voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld.

Volgens de demonstranten poogt Peking de grip op Hongkong te verstevigen. Ze willen dat Lam vertrekt, die in hun ogen te weinig doet om de aparte status van Hongkong in China te beschermen.

In 1997 werd de voormalig Britse kroonkolonie overgedragen aan China. Wel werd daarbij afgesproken dat de regio een bijzondere status kreeg, met eigen wetten en een eigen politiek systeem.