Regeringsleider Hongkong: omstreden uitleveringswet is dood

De omstreden uitleveringswet die Hongkong in de ban houdt, is dood. Dat zei regeringsleider Carrie Lam in een persconferentie. Of de wet, waar honderdduizenden mensen tegen protesteren, nu ook officieel is geschrapt is nog maar de vraag, aldus Hongkongse media.

Tegenstanders van de wet vrezen dat China bezig is zijn greep op Hongkong te vergroten en dat oppositieleiders zo aangepakt zouden kunnen worden. Een maand geleden bood Lam al excuses aan en zei dat ze de maatregelen ging uitstellen. Dat was voor veel demonstranten niet voldoende. Ze bleven betogen, wat enkele keren tot confrontaties leidde met de politie.

Lam zei vandaag dat er nog steeds zorgen zijn over de motieven van de regering en over het mogelijk toch in stemming brengen van de wet. "Daarom zeg ik het opnieuw: dat gaat niet gebeuren. De wet is dood", aldus Lam. Ze gaf toe dat haar regering het verkeerd heeft aangepakt. "Het was een complete mislukking."