Witwascontrole bij banken, waarom gaat het vaak mis?

Het controleren van je klanten en hun transacties is sinds de crisis een groter onderdeel van het bankwezen geworden. "Financiële instellingen liggen onder een vergrootglas", zegt Musa Elmas, compliance expert bij het Nederlands Compliance Instituut. Hij is gespecialiseerd in het controleren van klanten, precies waar ABN Amro voor op de vingers is getikt. "De maatschappij, de politiek en toezichthouders eisen tegenwoordig meer van banken dan voor de crisis."

Die veeleisendheid heeft geleid tot meer wetten en regelgeving waar banken zich aan moeten houden. "Waar je twintig jaar geleden voldoende deed als je een kopie van de paspoorten van je klanten had, moet er nu veel meer gebeuren", vertelt Elmas. "Je moet bijvoorbeeld niet alleen feitelijk weten wie je klant is, maar je moet de rekeningen ook in de gaten blijven houden en kijken of de herkomst van het geld legitiem is."

Hoofdpijndossier

Of alle transacties legitiem zijn, is moeilijk te beoordelen, zegt Elmas. Zeker bij witwaspraktijken van georganiseerde misdaad. "Die netwerken zijn internationaal, gaan over verschillende criminele activiteiten, via rekeningen van verschillende personen. Ze weten goed hoe ze zich af moeten schermen voor de politie, laat staan dat algoritmes en bankmedewerkers dat makkelijk kunnen herkennen".

Al die regels samen zijn een hoofdpijndossier voor medewerkers in de bankenwereld. "Als er ook nog met terugwerkende kracht klantendossiers op orde moeten worden gebracht, leidt dat tot onbegrip bij klanten en veel extra werk voor medewerkers".

'Trucje'

Juist omdat het zo moeilijk is om misstanden te herkennen, is het belangrijk voor banken dat ze kunnen aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan om ze te vinden. Volgens Elmas lost dat het probleem niet op. "Er wordt regelmatig gewerkt met targets. Medewerkers proberen zoveel mogelijk dossiers te checken, om te kunnen zeggen dat ze die gecheckt hebben. Door op kwantiteit aan te sturen in plaats op kwaliteit, wordt het wordt een soort trucje."

Om de risico's van witwassen en financiering voor terrorisme zo veel mogelijk te verkleinen, zijn er volgens Elmas strategische keuzes vanuit de top van banken nodig. "Banken kunnen er ook voor kiezen om geen risicovolle financiële producten aan te bieden, of geen zaken te doen met landen waar de regels wat losser zijn". Daarnaast pleit hij voor meer samenwerking met publieke partijen. "Dit probleem moet niet alleen op het bordje van de financiële instellingen terecht komen".