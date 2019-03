Triodos Bank op vingers getikt voor gebrekkige witwascontrole

Triodos Bank laat steken vallen als het gaat om de controle van klanten op witwassen en terrorisme. De bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt. Concrete problemen zijn niet aan het licht gekomen.

Triodos Bank presenteerde vandaag de jaarcijfers en maakte zelf melding van de aanwijzing om zijn klantonderzoeksprocessen en processen voor het monitoren van klanttransacties te verbeteren.

"De sector staat voor serieuze uitdagingen bij het vervullen van de poortwachtersrol", stelt de bank vast. "Triodos Bank verwacht de tekortkomingen te verhelpen en te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd door de toezichthouder." De bank gaat de klantcontrole aanpakken en het bestuur uitbreiden met een Chief Risk Officer, een risicodirecteur.

Duurzaam en transparant

Banken worden flink op de huid gezeten door DNB als het gaat om hun rol als poortwachter. ING kreeg vorig jaar een boete van 775 miljoen euro opgelegd en kampt met tekortschietende controle bij de Italiaanse ING Bank.

Triodos Bank noemt zichzelf transparant en een van de duurzaamste banken ter wereld. De bank financiert onder meer projecten in de duurzame energiesector, woningbouw en biologische landbouw. In 2018 groeide de duurzame kredietverlening met 17 procent en de hypotheekportefeuille met 36 procent. De nettowinst was met 38 miljoen euro iets hoger dan het jaar ervoor.

De bank is opgericht in 1980 en is een van de kleinere banken in Nederland, met een balans van 15,5 miljard euro, 715.000 klanten en 1400 werknemers. Ter vergelijking: ING heeft een balans van 887 miljard euro, 8,5 miljoen klanten en 14.000 werknemers in Nederland.