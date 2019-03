ING komt ook in Italië tekort bij tegengaan witwassen

ING is ook in Italië door de autoriteiten op de vingers getikt vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. Dat meldt het bankconcern in een persbericht.

De Italiaanse centrale bank concludeerde tijdens een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 dat ING tekortschiet bij het tegengaan van witwassen. ING zegt de bevindingen van de Banca d'Italia te analyseren en de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de Italiaanse wetgeving. Overigens zegt ING dat het sinds 2017 bezig is om de tekortkomingen aan te pakken.

Totdat de gesprekken met de Italiaanse centrale bank zijn afgerond, mag ING geen nieuwe klanten meer aannemen in Italië. Het bedrijf behaalde in dat land met 900 medewerkers een omzet van 231 miljoen euro. De bank heeft daar meer dan een miljoen klanten. Of deze zaak tot een boete voor het bedrijf leidt, is niet duidelijk.

Megaschikking

Het bankconcern trof in september vorig jaar een megaschikking met het Openbaar Ministerie in Nederland. Het bedrijf betaalde 775 miljoen euro omdat het nalatig was bij het voorkomen van witwassen.

De zaak leidde tot veel beroering. De Tweede Kamer was woedend omdat alleen de financieel directeur van ING moest vertrekken na het schandaal, maar vrijwel alle andere verantwoordelijken gewoon op hun plek konden blijven zitten.