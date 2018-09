Wijers van ING op matje bij minister, Kamer woedend over witwaspraktijken

De vraag is wat Hoekstra nu nog kan doen. "Eigenlijk heeft hij niet veel middelen om in te grijpen", zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Hoekstra ontwijkt de vraag of hij wil dat topman Hamers wordt ontslagen. Maar toch is het aannemelijk dat hij binnenskamers druk uitoefent. Want de bestuurders van ING zullen moeten laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor deze criminele praktijken."

De Tweede Kamer vindt het ook niet te verkroppen dat de bank er met een boete mee weg komt. PvdA-Kamerlid Nijboer vindt dat de verantwoordelijken moeten opstappen. "Die megaboete voelen zij niet, ze leveren hun bonus in maar dat is natuurlijk geen echte straf voor deze grootscheepse malversaties."

GroenLinks-Kamerlid Snels noemt de cultuur bij ING verdorven. Hij vindt dat er te makkelijk een schikking is getroffen. "De hoofdregel moet zijn dat ernstige wetsovertredingen in de rechtszaal worden uitgevochten. Dan weten we precies wat er fout is gegaan. Nu komt de waarheid nooit meer boven tafel."