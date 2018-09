Presidentsdochter en lingeriewinkel konden zo witwassen bij ING

ING heeft een megaboete gekregen van 775 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend. De bank kreeg de boete omdat er niet werd ingegrepen, terwijl klanten honderden miljoenen witwasten. Het Openbaar Ministerie deed al sinds februari 2016 onderzoek naar de witwaspraktijken.

Hoeveel klanten via ING geld konden witwassen is niet meer te achterhalen. Justitie heeft het over tientallen concrete signalen en aanwijzingen dat ING zich mogelijk schuldig maakte aan strafbare feiten. In het onderzoek heeft het OM vier zaken diepgaand onderzocht. Dat waren deze:

1. De 'bouwmarkt' in Suriname

Een eenmanszaak had een rekening bij ING Nederland met daaraan maar liefst vijftien pinautomaten gekoppeld. De zaak was gevestigd in Suriname. Op papier verkocht het bedrijf daar bouwmaterialen. Maar in werkelijkheid konden criminelen er geld witwassen.

Ze betaalden zogenaamd voor bouwmateriaal met een pinpas en kregen er vervolgens cash geld voor terug. Tussen 2013 en april 2015 kon de witwas-bouwmarkt zijn gang gaan. In totaal was met deze transacties 9 miljoen euro gemoeid.

ING had bij de acceptatie van de klant nauwelijks onderzoek gedaan. De vijftien mobiele pinautomaten waren zogenaamd bedoeld voor gebruik in Nederland, terwijl de klant helemaal geen activiteiten had in Nederland. Volgens het OM heeft ING de transacties ook niet goed gemonitord.