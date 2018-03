Van der Veer had begrip verwacht voor hoger salaris ING-topman

Een week van kritiek en negatieve publiciteit

Begin maart verdedigde Van der Veer de salarisverhoging nog. Die was volgens hem marktconform, al had het bedrijf wel rekening gehouden met kritiek. "We weten dat de publieke opinie dat heel vervelend vindt, maar we willen daar een sterk topteam hebben en daar zit gewoon een prijskaartje aan", zei Van der Veer toen.

Maar op 13 maart, na een week van kritiek en negatieve publiciteit, trok de raad van commissarissen de salarisverhoging toch in. "De raad heeft de publieke reactie in Nederland onderschat in deze gevoelige kwestie", gaf Van der Veer toe. De Tweede Kamer nodigde hem uit om over toekomstige salarissen te praten.