Dijkhoff: laat bankiers terugbetalen als het misgaat

De VVD vindt het geen probleem als topmensen van banken miljoenensalarissen verdienen, maar als de bank in de problemen komt moeten ze fors inleveren.

Fractievoorzitter Dijkhoff zei in WNL op zondag dat als de belastingbetaler een bank moet redden, de bankiers hun bonussen en andere extra's maar moeten terugbetalen aan de staat.

"Ze mogen best een basissalaris overhouden. Iets op het niveau van een ministerssalaris", zei Dijkhoff. Een minister verdient ongeveer 180.000 euro per jaar. Bankiers krijgen een veelvoud daarvan.

GroenLinks

Aanleiding is de ophef over de voorgenomen salarisverhoging voor ING-bestuursvoorzitter Hamers. Die zou 50 procent meer gaan verdienen en uitkomen op drie miljoen per jaar. Na maatschappelijke verontwaardiging en politieke druk zag de raad van commissarissen uiteindelijk ervan af.

GroenLinks werkt aan een initiatiefwet waardoor de minister van Financiën van tevoren toestemming moet geven voor salarisverhogingen van topmensen bij systeembanken. Dijkhoffs VVD zal daar niet voor stemmen.

Hij ziet meer in het achteraf terughalen van bonussen en andere extra's. "Dat kunnen de bankiers voorkomen door te zorgen dat het niet misgaat."

Het kabinet zei afgelopen week bij monde van minister Hoekstra van Financiën dat het ook studeert op maatregelen om kwesties als die bij ING te voorkomen.