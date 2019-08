ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten

ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter gaat opsporen.

De bank heeft klantendossiers niet voldoende op orde. Ook wordt het risico op financiële criminaliteit dat een klant met zich meebrengt niet altijd goed ingeschat.

Mogelijk legt justitie sancties op, dat kan zowel een waarschuwing als een boete zijn. De Nederlandsche Bank wil geen commentaar geven op de situatie bij ABN Amro, omdat de toezichthouder "nooit commentaar geeft op specifieke gevallen".

'Goed checken'

ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen gaf vanmorgen een toelichting na afloop van de presentatie van de halfjaarcijfers. "We moeten precies weten, als klanten een rekening bij ons hebben, wat ze ermee gaan doen. Bij het openen van een betaalrekening bijvoorbeeld. Dan zeggen we: 'u weet dat het een betaalrekening is, dus als u zakelijke transacties wilt doen dan moet u eigenlijk een zakelijke rekening openen'. Wij moeten dat goed checken."

"We moeten ook het risico van een klant inschatten. Dat is uiteindelijk van belang voor het controleren van witwassen, maar ook het checken of er risico bestaat op financiering van terrorisme", aldus Van Dijkhuizen.

"Onze dossiers, daar is men ontevreden over, die moeten we op orde brengen", vat de topman samen.

Herstelmaatregelen

Sinds eind vorig jaar zijn er al veel extra controles op het betalingsverkeer van particuliere klanten van ABN Amro. De bank heeft 114 miljoen euro gereserveerd om de nu opgelegde extra controles te gaan uitvoeren bij de consumententak. Eerder kondigde ABN Amro aan dat het de controles bij de private bank en creditcardmaatschappij ICS zou aanscherpen.

"Er zijn nu meer dan 1000 medewerkers volledig hieraan gewijd en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen", schrijft de bank in een persbericht. "In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan."

De Nederlandse Staat heeft 56 procent van de aandelen van ABN Amro. Daarmee is de staat nog steeds meerderheidsaandeelhouder van de bank.

Recordschikking

Concurrent ING trof vorig jaar een recordschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, vanwege tekortkomingen bij het controleren van dubieuze klanten en verdachte geldstromen.

Topman Van Dijkhuizen wil niet zeggen of een boete van vergelijkbare omvang in de lucht hangt. "Ik ga niet vergelijken met andere banken. We weten helemaal niet wat de hoogte van een schikking of boete zou zijn. Daarom hebben we er geen voorziening voor getroffen. Maar autoriteiten kunnen een boete opleggen, uit oogpunt van transparantie hebben we gemeld dat het risico er is."