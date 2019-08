ABN Amro heeft klantdossiers niet op orde, wat moet de bank van jou weten?

ABN Amro krijgt mogelijk een boete omdat het klantendossiers niet op orde heeft. De bank weet niet altijd waar klanten hun bankrekening precies voor gebruiken en welke klanten een verhoogd risico op financiële criminaliteit met zich meebrengen. Nederlandse banken zijn wel verplicht om dat te weten. Hoe doen ze dat normaal gesproken?

In customer due diligence (CDD), zoals het controleren van klanten heet, is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Dat is vanwege de strengere eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en het invoeren van privacywet AVG.

Bij ABN Amro is het aantal analisten binnen dit werkveld sinds 2014 naar eigen zeggen verdrievoudigd. "Er zijn nu 1000 mensen belast met het controleren van klanten om financiële criminaliteit tegen te gaan. Dat kost de bank 100 miljoen euro per jaar", vertelt NOS-economieverslaggever André Meinema. "Naar verwachting gaan er de komende jaren nog 400 tot 500 extra mensen aan de slag, de kosten blijven stijgen."

Hoe werkt klantcontrole bij banken?

De controle bestaat uit screening en monitoring. De screening gaat om het leren kennen van de klant: wat is voor een specifiek individu gebruikelijk gedrag? Om dat in kaart te brengen wordt er goed naar nieuwe klanten gekeken. Zo wordt vastgesteld wat iemands inkomen is, of iemand een publieke functie heeft (waar hij of zij misbruik van zou kunnen maken), of iemand op een sanctielijst voorkomt en of iemand ooit negatief in het nieuws is geweest vanwege een (financieel) misdrijf.

Bij het monitoren wordt achteraf gekeken of de transacties van een klant binnen het patroon van die klant vallen. Als dat niet zo is, geeft het systeem automatisch een waarschuwing. Een analist gaat naar die waarschuwing kijken. Is de transactie inderdaad ongebruikelijk en mogelijk verdacht? Dan meldt de analist dat bij de compliance-afdeling van de bank. Als ook die afdeling vaststelt dat er mogelijk sprake is van een overtreding - zoals witwassen of de financiering van terrorisme - dan is de bank dat verplicht te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de overheid.