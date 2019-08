President Trump morgen naar El Paso, Mexico gaat bloedbad onderzoeken

Over de daders van beide aanslagen wordt steeds meer bekend. Zo waarschuwde de extreemrechtse nationalist Patrick Crusius, de aanstichter van het bloedbad in El Paso, in zijn manifest voor 'omvolking'.

Connor Betts, de dader van het bloedbad in Dayton, liet zich op Twitter negatief uit over rechtse politici en strenge immigratiewetten. Aan linkse politici schreef hij juist steunbetuigingen. Het Twitteraccount dat Amerikaanse media toewijzen aan Betts is inmiddels offline gehaald, maar ingezien door de NOS.

Terrorisme-expert Jelle van Buuren legt in Nieuwsuur uit waar de term 'omvolking' vandaan komt':