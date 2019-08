Haatmanifest minuten voor aanslag El Paso online: 'Mijn familie zal mij verachten'

Over de dader van de aanslag in El Paso, Texas, waarbij gisteren 20 mensen werden gedood, is officieel nog weinig bekend. Wel ontstaat op internet een beeld van de 21-jarige schutter. Het lijkt erop dat hij zijn daad vlak van tevoren aankondigde in een manifest op forumwebsite 8chan en dat het gaat om een extreemrechtse nationalist.

Volgens onderzoekscollectief Bellingcat, dat het online-bericht vond en analyseerde, is het geplaatst op 3 augustus om 10.15 uur lokale tijd in El Paso. Op beveiligingsbeelden is te zien dat de dader 24 minuten later de Walmart binnenloopt waar de aanslag was.

Hoewel de politie nog onderzoekt of het manifest daadwerkelijk van de man afkomstig is, wijzen verschillende zaken in die richting. Zo blijkt uit het bericht op het forum dat het is geplaatst door iemand met de naam P Crusius. Dat komt overeen met de naam van de dader die politiefunctionarissen hebben bevestigd aan Amerikaanse media: Patrick Crusius, 21 jaar, afkomstig uit Allen bij Dallas in Texas.

Dit zijn beelden van tijdens en net na de aanslag: