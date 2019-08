Dayton-schutter met aanvalswapen naar bar, motief nog onduidelijk

Connor Betts (24) heette de man die gisteren in Dayton, Ohio, negen mensen doodschoot hij een bar. Een van de slachtoffers is de 22-jarige zus van de schutter. Volgens de politie arriveerde Betts samen met haar bij de bar, ging weer weg en kwam later terug met een wapen. Of zij ook het doelwit was van Betts, is nog onduidelijk.

Officieel weten we nog weinig over zijn achtergrond of motieven. Alhoewel Betts wit was en zes van de negen slachtoffers zwarte Amerikanen waren, noemt de politie een racistisch motief onwaarschijnlijk. De reden voor zijn daad lijkt daarmee anders dan die van de rechtsextremische nationalist Patrick Crusius (21). Die pleegde eergisteren een aanslag in El Paso in Texas, die was gericht tegen mensen van Latijns-Amerikaanse komaf. Bij die aanslag, op het terrein van een Walmart-filiaal, vielen twintig doden.

De politie in Dayton zegt dat Betts alleen bij hen bekend was door een paar verkeersovertredingen. Dit betekent volgens de politie dat er geen belemmeringen voor hem waren om een wapen te kopen. Uit gesprekken met bekenden van Betts en zijn profielen op sociale media komen desondanks een aantal opvallende zaken naar voren.

'Hit list'

Tegen persbureau AP zeggen voormalige klasgenoten dat Betts zeven jaar geleden geschorst is geweest wegens het opstellen van een hit list met mensen die hij dood wilde hebben. Later volgde nog een schorsing om een rape list, een lijst met namen van vrouwen die hij wilde aanranden.