Wake na bloedbad Ohio, rouwend publiek maant politiek tot actie

Er zijn ook bloemen neergelegd op de plek waar mensen zijn neergeschoten. In de ramen van de bar zijn de kogelgaten nog goed zichtbaar.

De zus van Betts, Megan (22) was het jongste slachtoffers. De andere acht doden waren twintigers, dertigers en een vijftiger. Zes van hen zijn zwart en de schutter is een witte man. Hoewel de politie onderzoekt of er sprake was van een hate crime, gaat de politiechef daar niet van uit, omdat hij erg snel om zich heen schoot.

Het lijkt erop dat Betts zich goed had voorbereid op zijn daad. Hij had een masker en gehoorbeschermers op en droeg een kogelwerend vest. In het magazijn van zijn semi-automatische geweer pasten wel honderd kogels. Zijn motief is nog steeds onbekend.