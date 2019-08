Het broeit in Moskou: 2000 arrestaties op twee zaterdagdemonstraties

Het is volgens Godfroid overdreven om te stellen dat president Poetin zich zorgen zal maken over de protesten in Moskou. "Maar het nachtmerriescenario van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is dat de protesten uitmonden in een soort Maidan-revolutie."

In 2014 bezetten betogers het Maidanplein in Kiev, waardoor uiteindelijk de Oekraïense regering viel.

'Kans vrijwel nul'

"Dat wil de politie in Moskou absoluut voorkomen, daarom zijn er nu zo veel arrestaties en zo veel agenten op de been." De correspondent voegt daaraan toe dat "de kans om een 'Maidan-situatie' te bereiken in Moskou vrijwel nul is".

Tijdens de demonstratie vandaag werd bekend dat justitie een onderzoek is gestart naar een van de geweigerde gemeenteraadskandidaten, oppositieleider Navalny. Diens anti-corruptiestichting wordt beschuldigd van het witwassen van 15 miljoen euro. Navalny zit momenteel al een celstraf van dertig dagen uit wegens het overtreden van de demonstratieregels.

'Geen toeval'

"Het is niet toevallig dat dit vandaag bekend wordt gemaakt", denkt Godfroid. "Tot nu toe zat hij steeds vast voor administratieve vergrijpen. Maar dit gaat om een serieuze aanklacht waar hij jarenlang voor achter de tralies kan verdwijnen. Kennelijk heeft het Kremlin nu echt genoeg van hem."

Volgens het onafhankelijke Levada Center geniet Poetin momenteel steun van 68 procent van de bevolking. Dat is veel, maar een stuk minder dan de 89 procent in de zomer van 2015. Dat was vlak na de annexatie van de Krim. "Het gaat voor Poetin dus wel de verkeerde kant op", zegt Godfroid.

Toch denkt de correspondent dat de meeste Russen de kant van het Kremlin kiezen bij de reeks zaterdagprotesten in Moskou. Want het Kremlin benadrukt dat de demonstranten relschoppers zijn die de openbare orde in gevaar brengen.