Russische oppositieleider Navalny weer opgepakt

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is weer opgepakt. Volgens zijn woordvoerder werd hij vastgezet omdat hij een demonstratie wilde organiseren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou van komende herfst. Naar verluidt is hij veroordeeld tot 30 dagen cel voor het herhaaldelijk overtreden van regels rond het organiseren van demonstraties.

Afgelopen weekend gingen aanhangers van de oppositie al de straat op in de hoofdstad. Volgens waarnemers waren er meer dan 20.000 mensen op de been, onder wie veel aanhangers van Navalny.

Handtekeningen

Enkele kandidaten voor de verkiezingen zijn door de kiescommissie uitgesloten van deelname. Volgens de autoriteiten hadden ze niet voldoende handtekeningen binnengehaald. Zelf spreken ze dat tegen; volgens hen willen Poetin-gezinde bestuurders de concurrentie weren.

Na zijn arrestatie plaatste Navalny een video op Instagram waarin hij zei dat hij werd opgepakt toen hij wilde gaan hardlopen en bloemen wilde kopen voor zijn jarige vrouw.

Navalny wordt met enige regelmaat opgepakt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in april dat Rusland hiermee zijn rechten heeft geschonden.