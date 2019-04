Rechten Russische oppositieleider Navalny geschonden

Rusland heeft de rechten van oppositieleider Aleksej Navalny geschonden door hem huisarrest en andere beperkende maatregelen op te leggen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald.

Navalny kreeg dat huisarrest in periodes vanaf 2014, toen hij samen met zijn broer Oleg verdachte was in een verduisteringszaak. Volgens zijn aanhangers zat er een politiek motief achter die aanklacht.

Volgens het Europees Hof stonden het huisarrest en de beperkende maatregelen niet in verhouding tot de strafrechtelijke aanklachten waarmee Navalny te maken had. Het hof noemt als voorbeeld het gebrek aan mogelijkheden die de oppositieleider had om te communiceren met de buitenwereld. Dat was "duidelijk bedoeld om zijn openbare activiteiten in te perken".

Verheugd

Op sociale media reageert Navalny verheugd op de uitspraak. "Een overwinning", schrijft hij. "Ik ben er zeker van dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor al die mensen in Rusland die voortdurend worden blootgesteld aan dit soort wetteloosheid."

Aleksej Navalny is een van de bekendste critici van de Russische president Poetin. Hij wilde het in 2018 tijdens de presidentsverkiezingen opnemen tegen Poetin, maar mocht niet meedoen vanwege een veroordeling voor fraude. In 2017 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat dat proces oneerlijk was.