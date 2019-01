Vertrouwen in Poetin daalt: 'Hij moet iets ingrijpends doen'

Tot voor de pensioenhervorming was de Russische bevolking bereid om heel veel van Poetin te accepteren. Ze geloofden dat hij alles deed in het belang van het land en zijn inwoners. "Maar daarna is het land in pessimisme gestort," zegt Fjodorov.

"We noemen dat het effect van de brillen. Als mensen hopen dat hun leven beter zal worden, dan kijken ze door een roze bril. Dat heeft geruime tijd gewerkt in Rusland. Maar nu is dat effect verdwenen. Vandaag de dag zien we het effect van de zwarte bril."

Russen willen in hun portemonnee voelen dat de economie weer groeit, zij het bescheiden. En met het verhogen van de pensioenleeftijd is de hoop verdwenen dat het binnen afzienbare tijd beter zal gaan. Het resultaat: er worden minder gezinnen gesticht, minder kinderen geboren, er wordt minder geïnvesteerd en minder geleend voor grote aankopen.

Poetins positie

Fjodorov: "Er moet iets groots gebeuren, iets ingrijpends, iets waarvan je het effect kunt vergelijken met dat van de hereniging van de Krim. Maar deze keer moet het in Rusland zelf gebeuren, op sociaaleconomisch gebied. Mensen willen domweg meer te besteden hebben. Daar ligt momenteel het grootste probleem."

Desalniettemin hoeft Poetin nog niet direct te vrezen voor zijn positie. Er zijn in de politieke arena geen alternatieven. In de peiling van het VTsIOM liet hij de nummers twee en drie, defensieminister Sjoigoe (13,7 procent) en minister van buitenlandse zaken Lavrov (9,3 procent), ver achter zich. Verder steunt een meerderheid van de Russische bevolking nog steeds het beleid van Poetin, hoewel ook dat percentage flink is gedaald.

Fjodorov geeft Poetin nog een jaar om een konijn uit de hoge hoed te toveren. Iets groots en ingrijpends dus. "Een serieuze actie die het vertrouwen in een betere toekomst en het enthousiasme terugbrengen en die de steun herstelt die verloren is gegaan."