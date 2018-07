Woede in Rusland, pensioenleeftijd haast gelijk aan levensverwachting

De vrees voor armoede is dus de tweede reden voor de protesten. Drie miljoen Russen hebben inmiddels online een petitie tegen het pensioenplan getekend. Het raakt de populariteit van Poetin, maar de president heeft volgens correspondent Groot Koerkamp weinig te vrezen.

"Menig Westerse leider zou nog altijd in zijn nopjes zijn met Poetins ratings." Bovendien houdt de president zich zo ver mogelijk van het omstreden plan. Hij heeft er zelfs kritiek op geuit. Het voorstel staat immers op het conto van de regering en premier Medvedev. "Poetin laat hen het vuile werk opknappen, terwijl hij zich toont als de man die geeft om het lot van de bevolking."

Waarom moet de pensioenleeftijd omhoog?

Dat is een combinatie van ambitieuze plannen, sancties en weinig geld in de staatskas. Groot Koerkamp legt uit dat Poetin sinds zijn herverkiezing in maart meerdere, omvangrijke decreten heeft getekend. Met als doel bijvoorbeeld de gezondheidszorg te verbeteren, of om de levensverwachting en de inkomens te laten stijgen.

Ondertussen zijn de olieprijzen wel gestegen, een belangrijk exportproduct voor Rusland. Desondanks heeft het land amper reserves. Bovendien staat het land al vier jaar onder internationale sancties wegens de annexatie van de Krim.

"Op zoek naar geld is het heel makkelijk om te bezuinigen op de uitkering van pensioenen", zegt Groot Koerkamp. Overigens is het nog afwachten wat het definitieve pensioenplan wordt. De wet wordt in etappes ingevoerd en de pensioenleeftijd zal daarna geleidelijk stijgen. In september wordt de definitieve beslissing genomen.