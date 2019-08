Honderden arrestaties bij protesten in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou zijn veel betogers op de been om te protesteren tegen de uitsluiting van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens een onafhankelijke organisatie die arrestaties bijhoudt zijn er ruim 300 mensen opgepakt.

Onder de arrestanten is Ljoebov Sobol, een van de kandidaten die zijn uitgesloten van deelname. Ze werd opgepakt toen ze op weg was naar het protest en afgevoerd in een politiebusje. Sobol is in hongerstaking en had mensen opgeroepen om naar de betoging te komen.

Ook de Nederlandse journalist Joost Bosman, die werkt voor onder meer het FD en het AD, is aangehouden, schrijft hij op Twitter.

Geen toestemming voor demonstraties

Op veel plekken in de stad wordt gedemonstreerd. Vanwege stortbuien was er aanvankelijk weinig animo voor het protest, maar in de loop van de middag werd het drukker.

De demonstranten willen een mars houden van zo'n 4 kilometer door de stad, maar of dat lukt, is de vraag. De politie veegde het bekende Poesjkinplein in het centrum rond 14.00 uur schoon. Tientallen mensen werden aangehouden. Op een ander plein in de buurt greep de oproerpolitie ook in.

De autoriteiten hadden de betogers vooraf gewaarschuwd dat ze zouden ingrijpen, omdat voor de demonstraties geen toestemming is verleend. Verschillende delen van de stad zijn afgesloten.

Ook vorige week protesten

Vorige week zaterdag waren ook duizenden mensen op de been vanwege een protest tegen de gang van zaken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in september. Toen werden meer dan duizend mensen opgepakt. Volgens de autoriteiten hebben de geweigerde kandidaten niet genoeg handtekeningen verzameld om op het stembiljet te komen, maar dat klopt volgens de oppositie niet.

Oppositieleider Aleksej Navalny werd eerder al opgepakt en zit een celstraf van 30 dagen uit voor het aanzetten tot het protest. Hij werd vorig weekend naar een ziekenhuis gebracht omdat hij zwellingen, oogproblemen en een rode, branderige uitslag had.

Donderdag diende hij een klacht in. Hij zegt dat hij in de gevangenis is vergiftigd.