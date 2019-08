Navalny dient klacht in over vergiftiging

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft bij een regionale onderzoekscommissie een klacht ingediend. Hij zegt dat hij is vergiftigd terwijl hij vastzat in de gevangenis.

De advocaat van Navalny heeft de commissie gevraagd om een chemisch-toxicologisch forensisch onderzoek uit te voeren, om zo te achterhalen welk vergif is gebruikt. Ook wil hij dat de commissie video's van bewakingscamera's bij de cel van Navalny terugkijkt.

Gif

Navalny zit een celstraf van 30 dagen uit voor het aanzetten tot protest. Zondag werd hij vanuit de gevangenis overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou omdat hij zwellingen had in zijn gezicht, oogproblemen en een rode, branderige uitslag op zijn huid. Toen de klachten waren afgenomen werd hij weer naar zijn cel gebracht.

Na onderzoek zei het ziekenhuis dat Navalny niet vergiftigd was, maar dat er sprake was van een allergische reactie.

De persoonlijke arts van de Kremlin-criticus zegt dat de testuitslagen niet eenduidig waren. Daarnaast heeft het ziekenhuis volgens haar niet de middelen om op alle gifsoorten te testen. Ook zou een gif gebruikt kunnen zijn waarvan er na een dag geen sporen meer in het bloed te vinden zijn, zegt zij.