Russische oppositieleider Navalny met 'allergische reactie' naar ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is met ernstige zwellingen opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Navalny, die het gezicht is van de oppositie tegen president Poetin, werd vorige week tot 30 dagen cel veroordeeld.

Zijn woordvoerder zegt dat Navalny nog nooit in zijn leven een allergische reactie heeft gehad. Een ander lid van de oppostie zegt dat ook hij rode uitslag kreeg in zijn gezicht toen hij in hetzelfde cellencomplex zat.