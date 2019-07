Jubileumeditie Woodstock 50 afgeblazen

De vijftigste jubileumeditie van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock gaat definitief niet door. De organisatie zegt dat er te veel tegenslagen waren.

Woodstock 50 zou eigenlijk van 16 tot en met 18 augustus worden gehouden, maar het festival stond al langer op losse schroeven.

De kaartverkoop was nog niet begonnen en de organisatie had moeite met het vinden van een geschikte locatie. Ook trok een geldschieter zich terug en besloot een productiebedrijf niet meer mee te werken aan het festival.

Maryland

Vorige week deed de organisatie een laatste poging er iets van te maken, door het festival te verplaatsen van de staat New York naar een kleiner buitentheater in Maryland, honderden kilometers van de plek van het oorspronkelijke Woodstock. Dat theater was met een capaciteit van 32.500 mensen een stuk kleiner dan de aanvankelijk beoogde locatie waar plek was voor 150.000 mensen.

Nadat de verplaatsing bekend was gemaakt besloten verschillende artiesten, onder wie Jay-Z en John Fogerty, om niet meer op te treden. De afgelopen dagen kwamen daar anderen bij, zoals Miley Cyrus, Santana, the Raconteurs en the Lumineers.

"Het spijt ons dat het door een reeks onvoorziene tegenslagen niet mogelijk is om het festival neer te zetten met de line-up die we hadden geboekt", schrijft organisator Michael Lang nu in een verklaring. Hij roept de artiesten, die allemaal al betaald waren, op om 10 procent van hun gage te doneren aan een goed doel.

Eerdere edities

Het is niet de eerste keer dat een jubileumeditie van Woodstock mislukt. In 1999 liep het festival uit op een drama waarbij bezoekers met elkaar op de vuist gingen en vrouwen werden aangerand en verkracht. Lang noemde het in een interview met de Volkskrant een ramp.

De eerste editie van Woodstock werd gehouden in 1969. Onder meer Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana en Creedence Clearwater Revival, met John Fogerty, traden op op het legendarische festival.