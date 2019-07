Jubileum legendarisch Woodstock-festival op losse schroeven

Het vijftigjarige jubileum van het legendarische Amerikaanse muziekfestival Woodstock dreigt niet door te gaan. Ruim een maand voordat het festival gehouden wordt, is er nog geen locatie gevonden. De organisatie houdt vol dat het gaat lukken.

Vorige maand trok de beoogde locatie, de racebaan van Watkins Glen in de staat New York, zich terug. Een mogelijke andere plek werd gevonden: een paardenrenbaan in het dorp Vernon. Nadeel daarvan is dat de capaciteit een stuk minder is (65.000 mensen, tegen 150.000 in Watkins Glen) en dat het niet mogelijk is om er te kamperen.

Kritiek

Bovendien werd het plan om uit te wijken naar Vernon ook nog eens flink bekritiseerd door inwoners. Op een bomvolle bewonersbijeenkomst uitten ze hun zorgen over de veiligheid en verwachte verkeerschaos. Ook de sheriff had zijn bedenkingen.

De gemeente heeft nu besloten geen vergunning te verlenen, omdat de aanvraag onvolledig is en te laat is ingestuurd. De organisatie heeft vijf dagen om in beroep te gaan.

Meer problemen

De organisatie van het jubileum van Woodstock verloopt al een tijd problematisch. Eerder trok een geldschieter zich terug en besloot een productiebedrijf toch niet mee te werken.

Het is de bedoeling dat Woodstock 50 van 16 tot en met 18 augustus gehouden wordt. Op het affiche staan onder meer Jay-Z, The Killers en Imagine Dragons, maar ook artiesten die er bij de eerste editie in 1969 al bij waren, zoals Santana, David Crosby en John Fogerty.