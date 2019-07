Tegenslag na tegenslag: ook headliners zeggen festival Woodstock 50 af

De geplaagde vijftigste jubileumeditie van het legendarische Woodstock-festival heeft er nog meer problemen bijgekregen. Eerder trok een geldschieter zich terug, besloot een productiebedrijf niet mee te werken en kon de organisatie geen locatie vinden.

Tot overmaat van ramp hebben nu ook twee hoofdartiesten hun optredens afgezegd. Jay-Z en John Fogerty, die er op de eerste editie in 1969 ook al bij was, zullen geen acte de présence geven. Artiesten die voor zover bekend nog wel komen optreden, zijn onder anderen Chance the Rapper, The Killers, Miley Cyrus en Imagine Dragons.

Het is de bedoeling dat Woodstock 50 van 16 tot en met 18 augustus gehouden wordt, maar de kaartjes zijn nog niet in de verkoop gegaan. Wel zouden de organisatoren inmiddels een festivallocatie hebben gevonden. Amerikaanse media meldden gisteren dat ze een deal hadden gesloten met een buitentheater in de staat Maryland, honderden kilometers van de plek van het oorspronkelijke Woodstock.

Bekijk hieronder foto's van het originele Woodstock-festival in 1969: