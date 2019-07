China en VS weer om de tafel, waar zitten we nu in de handelsoorlog?

In Sjanghai proberen de VS en China de komende twee dagen de patstelling in de handelsoorlog te doorbreken. Het zijn de eerste persoonlijke onderhandelingen sinds president Trump en Xi het eind juni op de G20 eens werden over een voorlopige 'wapenstilstand'.

Al ruim een jaar zijn de twee grootste economieën ter wereld verwikkeld in een handelsconflict. Over en weer zijn er importheffingen ingevoerd op honderden miljarden dollars aan goederen. Dat kost de wereldeconomie geld, en dus ook de Nederlandse. Volgens bijvoorbeeld Philips kostte de tarievenoorlog het bedrijf inmiddels ruim 25 miljoen euro.

Kleine stapjes

Minister van Financiën Mnuchin en vicepremier Liu He gaan morgen en woensdag om de tafel. De verwachtingen zijn laag. De hoop is vooral dat de twee partijen zich bereid tonen tot kleine concessies. Zoals de aanschaf van Amerikaanse landbouwproducten door Peking. En andersom dat Washington bedrijven weer toestaat om mondjesmaat zaken te doen met techgigant Huawei.

Het is al heel wat dat vertegenwoordigers van China en Amerika weer oog in oog met elkaar in gesprek gaan. Na ruim elf rondes van onderhandelingen leek het einde van de handelsoorlog begin dit jaar nabij. Maar in mei stortte die voortgang uit het niets als een kaartenhuis in elkaar.

Peking had namelijk een aantal toezeggingen aan Washington geschrapt. Trump beschuldigde China vervolgens van het niet nakomen van afspraken. Hij dreigde via Twitter op nog eens 325 miljard dollar aan Chinese producten een importtarief van 25 procent te heffen. Dat zou het totaal brengen op: