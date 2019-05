VS schroeft handelstarieven China verder op

President Trump voert de druk in de handelsoorlog met China op door de importtarieven voor bepaalde Chinese producten toch van 10 naar 25 procent te verhogen. De verhoging gaat vrijdag in. Trump breidt daarnaast de importheffing uit: 325 miljard dollar aan producten waar nog geen belasting over werd geheven, vallen binnenkort ook onder het tarief van 25 procent.

Trump schroeft de tarieven op omdat de onderhandelingen met China over een handelsakkoord te langzaam gaan, schrijft hij op Twitter. Volgens Trump probeert China de onderhandelingen open te breken en dat staat hij niet toe.

Handelsoorlog

Tien maanden geleden voerde Trump importheffingen van 10 procent in op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar. Hij zei daarbij dat hij de heffingen op zou trekken naar 25 procent in januari 2019. China reageerde op zijn beurt met vergelijkbare maatregelen.

Na overleg met China tijdens de G20-top in december zag Trump af van de aangekondigde verhoging. De landen startten daarna met onderhandelingen over een einde van de handelsoorlog. Maar volgens Trump gaat dat dus niet snel genoeg.