'Einde handelsoorlog tussen VS en China nabij'

Het einde lijkt in zicht van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De landen zouden elkaar genaderd zijn met afspraken over intellectueel eigendom en meer import van Amerikaanse producten, aldus bronnen van het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

De importheffingen die de VS en China elkaar hebben opgelegd over honderden miljarden dollars aan goederen zouden daarmee van de baan zijn. Jaarlijks importeert de VS voor 500 miljard dollar aan Chinese producten, China voert voor 130 miljard dollar aan Amerikaanse goederen in.

Handreiking

De voorbije weken is onderhandeld met de VS. Vorige week deed President Trump nog een handreiking door de verhoging van de heffingen op 200 miljard dollar aan Chinese goederen te schrappen. Die zou op 1 maart van kracht zijn geworden. China zou op zijn beurt bereid zijn de tarieven voor Amerikaanse landbouwproducten, chemicaliën en auto's te verlagen en voor 18 miljard dollar gas te kopen.

Op tafel ligt nog de vraag of de importheffingen per direct worden opgeheven of dat er een overgangstijd komt, als een stok achter de deur om te zien of China wel aan zijn verplichtingen voldoet.

Er zoemt ook al een datum rond voor een Amerikaans-Chinese top met Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping, waar de handelsovereenkomst beklonken zou kunnen worden. Volgens The Wall Street Journal zou dat ergens rond 27 maart zijn.