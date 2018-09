Trump kondigt nieuwe importheffingen aan tegen China

De Amerikaanse president Trump voert opnieuw importheffingen in op producten uit China. Op de lijst van goederen staan zo'n 6000 Chinese producten, onder meer elektronische apparaten, meubels, bouwmateriaal en zeevruchten.

Het gaat om ongeveer veertig procent van de totale Chinese import in de VS, goed voor een waarde van zo'n 200 miljard dollar. De nieuwe tarieven gaan volgende week in; eerst komt er een heffing van 10 procent, vanaf januari volgend jaar wordt dat 25 procent.

China heeft al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen.

Handelsoorlog

Het handelsconflict tussen de twee grootste economie├źn in de wereld lijkt uit te monden in een handelsoorlog waarbij de twee landen elkaar over en weer sancties opleggen.

De VS voerde eerder al importtarieven in voor 50 miljard dollar aan Chinese import en China voerde ook een soortgelijke belasting in. Het kopen van Chinese producten in de VS en Amerikaanse producten in China wordt daardoor duurder.