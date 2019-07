Handelsoorlog kost Philips ruim 25 miljoen euro

Philips heeft volgens ceo Frans van Houten "flinke tegenwind" door de handelsoorlog tussen de VS en China. Het medisch technologiebedrijf moet in beide landen invoertarieven betalen, die in het tweede kwartaal opliepen tot ruim 25 miljoen euro.

Er wordt nog geen druk uitgeoefend om geen zaken meer te doen met China, maar Philips bereidt zich wel voor op verdere escalatie, zegt Van Houten. "We hebben fabrieken in eigenlijk alle grote werelddelen. In Amerika, in Europa en ook in China, waarin we in staat zijn om meerdere productcategorieën te produceren."

In het tweede kwartaal verwacht Philips daadwerkelijk om productiefaciliteiten te gaan verplaatsen, om zo minder geraakt te worden door de tarievenoorlog.

Corruptiezaak in Brazilië

Met een omzetgroei van zes procent zit Philips wel aan de bovenkant van haar eigen doelstelling. Ook de winst nam toe. Zonder omzet uit onder meer overnames mee te rekenen kwam die uit op 260 miljoen euro. Vorig jaar was dat tussen april en juni nog 186 miljoen.

Over de corruptiezaak in Brazilië meldt Philips alleen dat het bedrijf een intern onderzoek heeft gedaan en dat de resultaten daarvan worden besproken met de Braziliaanse autoriteiten.