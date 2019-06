China en VS hervatten handelsoverleg, nu geen nieuwe importheffingen

De Verenigde Staten en China gaan opnieuw onderhandelen over het beëindigen van de handelsoorlog tussen de twee landen. President Trump heeft dat afgesproken met zijn collega Xi in de marge van de G20-top in Osaka.

Trump en Xi spraken zo'n 80 minuten achter gesloten deuren met elkaar. Trump zei na afloop dat hij het een geweldige ontmoeting vond. "We gaan weer de goede kant uit", zei hij.

De twee spraken af dat de VS voorlopig geen nieuwe importheffingen invoert voor Chinese producten. Wanneer de onderhandelingen tussen China en de VS worden hervat is niet duidelijk.

Pingpongdiplomatie

Er was uitgekeken naar het gesprek tussen de leiders van de twee grootste economieën ter wereld. Hun handelsoorlog kostte bedrijven in de VS en China al miljarden dollars en raakt ook andere landen, waaronder Nederland.

Voor het gesprek begon zei Xi dat China en de VS allebei profiteren van samenwerking en verliezen bij een confrontatie. "Samenwerking en dialoog zijn beter dan spanning en conflict", zei hij.

De Chinese president verwees daarmee naar de pingpongdiplomatie van vijftig jaar geleden. Toen zocht China na decennia toenadering tot de Verenigde Staten. Het nationale tafeltennisteam van de VS kwam naar China kwam om daar een paar potjes te spelen. Die gebeurtenis maakten uiteindelijk de weg vrij voor een bezoek van president Nixon aan China in 1972.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen China en de VS startte omdat president Trump zich eraan stoorde dat China veel meer exporteert naar de VS dan omgekeerd. Hij voerde importheffingen in, vroeg om betere toegang tot de Chinese markt en uitte onder meer kritiek op de subsidies die Chinese bedrijven krijgen van de staat.

Twee maanden geleden liep overleg tussen China en de VS vast omdat de Amerikanen vonden dat China niet genoeg economische hervormingen doorvoert.

China wil op zijn beurt dat de importtarieven van de VS worden opgeheven en dat de Amerikaanse blokkade van telecomgigant Huawei wordt teruggedraaid.