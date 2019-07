Wekdienst 26/7: opnieuw snikhete dag, gamers massaal naar Veghel

Voor we door gaan met het weer van vandaag: sinds vannacht is er officieel sprake van een hittegolf. Om even voor 3 uur was het in De Bilt 29,7 graden en daarmee was het vijf dagen op rij zomers warm.

En vandaag wordt het wederom snikheet. Op enkele plekken is er meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig. Het wordt 32 tot 39 graden met een matige zuidoosten wind.