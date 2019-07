Erg warm was het natuurlijk al, maar nu is er ook een hittegolf

Doordat de temperatuur in De Bilt vannacht al snel boven de 25 graden is gekomen, is er officieel sprake van een hittegolf.

Om 2.50 uur was het kwik daar opgelopen naar 29,7 graden, meldt weerbureau Weeronline. Daarmee is het nu vijf dagen op rij zomers warm in de Utrechtse plaats.

Er is overigens pas sprake van een hittegolf als er naast die vijf zomerse dagen, drie dagen zijn van 30 graden of hoger. Aan die voorwaarden waren dinsdag (31.9), woensdag (36,4) en donderdag (37,5) al voldaan. In Gilze-Rijen werd een hitterecord gevestigd met 40,7 graden Celsius.

Vandaag wordt waarschijnlijk ietsje koeler, met een verwachte 36,8 graden in De Bilt.

Sinds 1901 zijn er 27 hittegolven gemeten, blijkt uit cijfers van het KNMI.

Waarom wordt er altijd naar het Utrechtse De Bilt gekeken? NOS op 3 vroeg het vorig jaar aan weerman Gerrit Hiemstra.