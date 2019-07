Kim Jong-un: rakettest was waarschuwing

De twee raketten die Noord-Korea gisteren lanceerde waren bedoeld als waarschuwing aan het adres van Zuid-Korea. Dat zegt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een verklaring van het staatspersbureau.

Kim benadrukt dat hij Zuid-Korea meerdere keren heeft gesommeerd om te stoppen met het aanschaffen van "ultramoderne wapens" en het houden van militaire oefeningen. Volgens Noord-Korea zijn de oefeningen repetities voor een invasie. Hij noemt Zuid-Korea "oorlogszuchtig".

Nieuw soort

In het bericht zegt Kim dat de twee afgevuurde projectielen, die honderden kilometers ver kwamen, van een nieuw type zijn.

Ondertussen heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opgeroepen tot hervatting van gesprekken tussen de VS en Zuid-Korea. Tijdens hun korte ontmoeting in de gedemilitariseerde zone hadden president Trump en Kim daar afspraken over gemaakt.