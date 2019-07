Aantal ontvoeringen van kinderen sterk afgenomen

Voor het eerst in vier jaar is het aantal ontvoeringen van kinderen in Nederland afgenomen. In 2018 waren er 221 gevallen bekend bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Het jaar daarvoor werden er nog 288 kinderen ontvoerd vanuit of naar Nederland.

Ook het aantal gevallen waarin gedreigd wordt om kinderen zonder toestemming mee te nemen, is flink afgenomen: van 488 in 2017 naar 287 in 2018. Volgens het Centrum is dat met name te danken aan de inzet van preventieve mediation in families waar kinderontvoering dreigt. Ook wordt er scherper gecontroleerd.

Moeder

Uit het jaaroverzicht van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen blijkt verder dat de meest kinderen die vanuit Nederland worden ontvoerd naar Duitsland, Polen en Belgiƫ gaan. Kinderen die zonder toestemming naar Nederland worden meegenomen, komen uit Belgiƫ, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

In meer dan twee derde van de kinderontvoeringszaken is de moeder de dader. Het gaat vaak om jonge kinderen: meer dan de helft is vijf jaar of jonger.