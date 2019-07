Duizenden spookjongeren onvindbaar voor de overheid

Vertrokken onbekend waarheen

Iedere burger in Nederland staat in principe ingeschreven bij de gemeente op het adres waar hij of zij woont. Verhuis je, dan geef je dat door aan de gemeente. Maar doe je dat niet, of iemand anders schrijft jou uit zonder een nieuw adres van jou op te gegeven, dan registreert de gemeente dat als 'Vertrokken Onbekend Waarheen', oftewel VOW.

In 2018 hadden 50.124 jongeren tussen de 18 en 27 jaar de letters VOW achter hun naam, ruim 1500 meer dan het jaar ervoor. Niet al deze jongeren spoken door Nederland. Een deel is bijvoorbeeld geëmigreerd naar het buitenland zonder dat door te geven aan de gemeente of zijn buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland verbleven.