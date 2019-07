Overleg in Wenen moet Iran-deal redden

Terwijl de VS erop aandringt een streep te halen door de Iran-deal en de spanningen tussen het Westen en Iran groeien, wordt dit weekend een poging gedaan om het akkoord in leven te houden. Zondag bespreken alle betrokken landen behalve de Verenigde Staten in Wenen hoe de atoomdeal uit 2015 gered kan worden. De Europese Unie, die de gesprekken voorzit, heeft bekendgemaakt dat Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanniƫ, China, Rusland en de EU met Iran om de tafel gaan.

"De vergadering is bijeengeroepen op verzoek van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Iran en we zullen zaken bespreken die te maken hebben met de invoering van alle aspecten van het akkoord", schrijft het bureau Buitenlandse Zaken van de EU.

De Iran-deal is erop gericht de nucleaire activiteiten van Iran in te perken, in ruil voor verlichting van de internationale sancties tegen het land. De Verenigde Staten, die zondag dus geen vertegenwoordiger in Wenen hebben, trokken zich vorig jaar eenzijdig terug uit het akkoord. Sindsdien dringt de VS er bij de EU op aan om Iran harder aan te pakken.

Spanningen met Iran

Na de terugtrekking van de VS hebben de overgebleven ondertekenaars altijd volgehouden dat ze het akkoord willen redden. De afgelopen weken is de druk echter toegenomen, onder meer doordat Iran inmiddels een grotere voorraad laagverrijkt uranium heeft dan volgens het akkoord is toegestaan.

EU-buitenlandchef Mogherini zei begin vorige week nog dat die overschrijding door Iran "niet aanzienlijk" is, en dat die kan worden teruggedraaid. Toch zwelt de roep om harder optreden tegen Iran aan, vooral sinds de inbeslagname van een Britse olietanker in de Straat van Hormuz door de Iraanse Revolutionaire Garde, afgelopen vrijdag.

Groot-Brittanniƫ, dat zich samen met de Europese ondertekenaars inzette voor de redding van het atoomakkoord, pleitte er gisteren voor om een Europese maritieme missie op te zetten in de Straat van Hormuz. Wat dat betekent voor de Iran-deal is niet duidelijk. De Britten hebben de inbeslagname een "vijandige daad" genoemd, maar zeggen ook te zoeken naar een diplomatieke oplossing.