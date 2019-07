Britten willen Europese missie naar Straat van Hormuz, ook Nederland benaderd

Het Verenigd Koninkrijk wil een Europese maritieme missie naar de Straat van Hormuz bij Iran. Ook Nederland is benaderd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De Britten willen met de beschermingsmissie de veiligheid van schepen in de zeestraat garanderen. In de Straat van Hormuz, een drukke waterweg die de Perzische Golf en de Golf van Oman van elkaar scheidt, kwam het de afgelopen weken meerdere keren tot botsingen tussen enerzijds Iran en anderzijds de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

In een reactie op het Britse plan verwijst het Nederlandse ministerie naar de reactie op het soortgelijke verzoek van de Verenigde Staten, eind vorige maand. De VS verzocht Nederland en andere bondgenoten een bijdrage te leveren aan de maritieme veiligheid in de regio. Het kabinet liet weten dat half augustus een beslissing zal worden genomen over het sturen van een fregat en blijft bij die reactie.

Stena Impero

De Iraanse Revolutionaire Garde enterde vorige week de Britse olietanker Stena Impero. Dat gebeurde omdat de tanker een noodsignaal van een vissersboot had genegeerd, zei Iran. Verder wees Teheran erop dat de Britten op hun beurt eerder deze maand een Iraanse supertanker bij Gibraltar in beslag hadden genomen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt sprak vandaag in het Lagerhuis van een "daad van piraterij door een staat" waartegen een internationaal gecoördineerde reactie noodzakelijk is. Hij zei het te betreuren dat dergelijke maatregelen nodig zijn.

Wat maakt de Straat van Hormuz zo belangrijk? We leggen het uit in deze video: