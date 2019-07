Wekdienst 21/7: Oekraïne kiest parlement en drie flinke bergen in de Tour

Wat heb je gemist?

De Britten zeggen dat de olietanker Stena Impero, die vrijdag door Iran in beslag werd genomen, in de territoriale wateren van Oman is benaderd door de Iraniërs. Daarom is er sprake van een illegale interventie door Iran, schrijven ze in een brief aan de VN-Veiligheidsraad. De Britten hebben de Iraanse zaakgelastigde ontboden. Ook heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt zijn Iraanse collega Zarif laten weten extreem teleurgesteld te zijn.

Ander nieuws uit de nacht:

Bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam is even voor middernacht een man doodgeschoten. Volgens Het Parool is het slachtoffer de 33-jarige Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien.

Op de Londense luchthaven Heathrow is 104 kilo goud in beslag genomen, met een waarde van zo'n 4,5 miljoen euro. De politie denkt dat het goud iets te maken heeft met een Zuid-Amerikaans drugskartel.

Originele videobanden van de eerste maanlanding zijn in New York verkocht voor 1,6 miljoen euro. Een oud-NASA-stagiair had de opnames in 1976 voor nog geen 200 euro op de kop getikt.

En dan nog even dit:

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: dit weekend wordt gevierd dat vijftig jaar geleden de mens voor het eerst voet zette op de maan. Intussen werkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hard aan de terugkeer van astronauten naar de maan. Gaat dat op korte termijn lukken? En is het de eerste etappe op weg naar Mars?

