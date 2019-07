Britten bij VN-Veiligheidsraad: Iran benaderde tanker in Omaanse wateren

De Britse tanker de Stena Impero, die vrijdag in beslag werd genomen door de Iraanse Revolutionaire Garde, is in de territoriale wateren van Oman benaderd door de Iraniërs. Daarom is er sprake van een "illegale interventie" door Iran, schrijven de Britten in een brief aan de VN-Veiligheidsraad.

"Het schip maakte gebruik van het recht van doorvaart in een internationale zeestraat, zoals die is vastgelegd in het internationale recht", schrijft de Britse vertegenwoordiging bij de VN in de brief, die ook is verstuurd naar VN-secretaris-generaal Guterres. "Volgens het internationale recht mag het recht van doorvaart niet worden belemmerd. De Iraanse actie is daarom een illegale interventie."

Penny Mordaunt, de Britse minister van Defensie, noemde de inbeslagname van tanker eerder een "vijandige daad". De Britten hebben de Iraanse zaakgelastigde ontboden. Ook heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt zijn Iraanse evenknie Zarif laten weten "extreem teleurgesteld" te zijn.

'Sancties'

Volgens de Britse krant The Telegraph heeft de Britse regering verder plannen om sancties in te stellen tegen Iran. De krant schrijft dat minister Hunt morgen in het Lagerhuis diplomatieke en economische maatregelen gaat aankondigen. Het zou onder meer gaan om het bevriezen van Iraanse tegoeden in Groot-Brittannië.

Verder willen de Britten er mogelijk bij de VN en de EU op aandringen om de in 2015 opgeheven economische sancties tegen Iran weer in te voeren. Die werden dat jaar geschrapt nadat het atoomakkoord met Iran werd gesloten.

'Inbeslagname was reactie'

De Stena Impero werd vrijdag geënterd door militairen van de Iraanse Revolutionaire Garde in de Straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt, is de afgelopen tijd het toneel van oplopende spanningen tussen Iran en de VS en zijn bondgenoten.

Wat maakt de Straat van Hormuz zo belangrijk? We leggen het uit in deze video: