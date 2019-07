Iran geeft beelden van enteren Britse olietanker vrij

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een video gepubliceerd waarin te zien is hoe de Britse olietanker Stena Impero in beslag wordt genomen. Iran confisqueerde de tanker gisteren in de Straat van Hormuz. Het Verenigd Koninkrijk spreekt vandaag van een "vijandige daad".

Op de beelden is te zien hoe gemaskerde mannen met machinegeweren in een helikopter de tanker naderen en aan boord gaan door zich aan een touw naar beneden te laten zakken. Om het schip heen varen speedboten van de Revolutionaire Garde.

Volgens Iran werd het schip geëscorteerd door een Brits marineschip. De inbeslagname zou zijn gebeurd "ondanks verzet" van de Britten. Dat is niet te zien op de beelden.

Dit is de hele video die op de Iraanse staatstelevisie te zien was. De authenticiteit van de beelden is niet bevestigd.